Aos 61 anos, Paula Toller será avó pela primeira vez; cantora posta mensagem sugestiva após anúncio da novidade

22/07/2024 - 7:52

Gabriel Amora de Farias, filho de Paula Toller, anunciou que será pai pela primeira vez. “Que felicidade tem sido embarcar nessa linda viagem com você, meu amor. Já, já vai ter uma concorrente para posto de mulher mais linda do mundo. 15 semanas”, postou o cineasta, no Instagram, no fim de semana, dando a entender que o bebê do casal é uma menina. Ele é casado com Maria Fernanda.

Um dia depois, a cantora compartilhou uma foto sorridente e escreveu na legenda: “Animada com as novidades!” – seguido de um emoji de coração.

Gabriel é fruto do relacionamento de Paula Toller, de 61 anos, com o cineasta Lui Farias, de 65. O herdeiro está acompanhado a artista em turnê pelo Brasil e dirigindo um documentário sobre ela. Gabriel, que é sócio de uma produtora, também já assinou o clipe de “Eu Amo Brilhar”, música em que ele também divide os vocais com a mãe.