Aos 60 anos, Gloria Pires exibe boa forma em clique de biquíni: ‘Obra de arte’

A atriz Gloria Pires mostrou que está mais em forma com o passar do tempo. Aos 60 anos, ela esbanjou curvas esculturais em clique de biquíni na piscina.

No último final de semana, a artista curtiu o sol em casa e compartilhou com seus seguidores no Instagram seu momento de lazer, arrancando suspiros dos fãs.

Atualmente no ar como Irene de Terra e Paixão, folhetim das 21h da Globo, Gloria aproveitou uma pausa nas gravações para registrar uma selfie em frente a uma porta de vidro na área externa de sua casa no Rio de Janeiro.

“Bom domingo”, escreveu ela na legenda da publicação em que usa um biquíni listrado verde e branco, e com seu cabelo natural, longe dos fios longos da lace utilizada para compor a vilã da novela.

Nos comentários, a esposa do cantor Orlando Morais recebeu uma chuva de elogios.

Pouco depois, a artista surgiu ao lado do marido, em uma nova publicação no Feed do Instagram, um um momento de carinho entre os dois, quando Orlando lhe dava guloseima na boca com uma colher.

“Amor, amor, amor”, escreveu Gloria na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gloria Pires (@gpiresoficial)

