Aos 60 anos, Demi Moore posa de biquíni e exibe boa forma em banho de sol

04/07/2023 - 21:35

Demi Moore, 60 anos, mostrou que está com tudo em cima ao aproveitar o feriado do Dia da Independência dos Estados Unidos, nesta terça-feira (4).

A atriz curtiu o sol do verão no hemisfério norte super à vontade e registrou cliques de biquíni, que ela compartilhou em sua conta no Instagram.

“Feliz Dia da Independência! Não esqueças do FPS [fator de proteção solar]”, escreveu ela na legenda da publicação, lembrando da importância de se proteger do sol.

A artista renovou o bronzeado no quintal de sua casa e se divertiu pulando no colchão d’água em um lago.

Ela teve como companhia a sua Pilaf, a mini Chihuahua da família.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Demi Moore (@demimoore)

