Aos 53, Luciana Gimenez exibe corpo escultural na Grécia

Luciana Gimenez deixou fãs de queixo caído nesta sexta-feira, 4, com uma sequência de cliques publicados no Instagram. A apresentadora de 53 anos está curtindo dias de folga em Mykonos, na Grécia, e exibindo o corpão de biquíni.

“Como eu amo esse lugar. Já que estamos nessa vibe, essa vai sem filtro e Photoshop”, declarou, na legenda de seu post. Nas fotos, ela aparece em dois looks diferentes: um conjunto de biquíni vermelho, com top sem alça, e outro conjunto branco com alças de corrente. Nos registros, além da beleza de Luciana, é possível ver a paisagem grega em um pôr do sol estonteante.

“Gente feliz não quer briga com ninguém! Linda e emoldurada por um paraíso”, escreveu um seguidor, nos comentários. “Uma deusa grega perfeita”, elogiou outro.

Confira:

