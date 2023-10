Aos 53 anos, ex-modelo Cristina Mortágua pede ajuda na web e diz não ter onde morar: ‘Vou para um abrigo’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/10/2023 - 20:23 Para compartilhar:

A ex-modelo Cristina Mortágua, 53 anos, usou as redes sociais para pedir ajuda, nesta segunda-feira, 16. No Feed e nos Stories de seu Instagram, ela publicou uma série de textos afirmando que está doente das emoções e que não pode cuidar de uma idosa, dando a entender que seria sua mãe.

Em um desabafo, a ex-modelo afirmou que não tem para onde ir e que, se preciso for, irá para um abrigo.

“Ela está me adoecendo. Eu não tenho onde morar, só na casa do tio Nelson, mas se ele não puder me receber, vou para um abrigo, mas preciso levar o Pito (cachorro) comigo. Me ajude”, escreveu ela ao fazer a marcação de uma psicanalista.

Em outra publicação, Mortágua diz que não tem mais saúde emocional para cuidar de uma idosa e cita maus-tratos:

“As guerras… Muito medo… Muitos maus-tratos. Eu não tenho saúde de cuidar de uma idosa porque estou doente das emoções”, afirmou.

No último domingo, 15, ela havia publicado a foto de um homem dizendo que estava precisando das “coisas que ele mandou” e que seriam para ela comprar para o seu ateliê. Já na tarde desta segunda, ela voltou a compartilhar a imagem afirmando que o homem lhe ofereceu ajuda e que ela espera que ele cumpra com a palavra dada.

“Peço que respeitosamente que honre com o acordo feito verbalmente para que não precise levar essa desagradável ação de cobrança em juízo”, escreveu, acrescentando o valor de R$ 8.900 e que deveria ser pago até as 18h.

No final de setembro, Cristina comunicou aos seguidores seu afastamento das redes sociais para cuidar de sua saúde mental, pois estava vivendo um quadro de pânico.

“Estou me ausentando das minhas redes sociais para cuidar de minha saúde mental. Estou vivendo um quadro de pânico que se agravou com os acontecimentos da redondeza do bairro onde moro. Toda situação de pressão é um gatilho insuportável”, escreveu.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias