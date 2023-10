Aos 53 anos, Cristina Mortágua pede ajuda e diz que não tem para onde ir

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/10/2023 - 10:37 Para compartilhar:

A ex-modelo Cristina Mortágua, 53, fez publicações que preocuparam seus seguidores nesta segunda-feira, 16. No perfil do Instagram, ela disse que está “doente das emoções” e alegou não ter onde morar. “Não vou me matar, mas está insustentável”, escreveu.

Ela também havia feito algumas publicações em setembro, dizendo que estava vivendo um quadro de pânico agravado pelo local onde mora. Dessa vez, Cristina marcou alguns profissionais de saúde mental e pediu ajuda para cuidar da sua mãe.

“Ela está me adoecendo. Eu não tenho onde morar”, disse Cristina. “Só na casa do tio Nelson, mas se ele não puder me receber vou para um abrigo mas preciso levar o Pito comigo. Me ajude”. “Eu não tenho saúde de cuidar de uma idosa, porque estou doente das emoções”.

A ex-modelo chegou a compartilhar a foto de um homem, alegando que estava precisando das “coisas que ele mandou” ela comprar para o seu ateliê. Segundo Cristina, ele teria oferecido ajuda a ela, mas não teria a atendido.

“Peço que respeitosamente que honre com o acordo feito verbalmente para que não precise levar essa desagradável ação de cobrança em juízo”, escreveu ainda.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias