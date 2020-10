Aos 51 anos, morre Jole Santelli, governadora da Calábria

COSENZA, 15 OUT (ANSA) – Morreu nesta quinta-feira (15), aos 51 anos de idade, a governadora da Calábria, Jole Santelli, que lutava contra um câncer.

Eleita em janeiro passado pelo partido conservador Força Itália (FI), de Silvio Berlusconi, Santelli foi a primeira mulher a governar uma região do sul da Itália. Ela exercia o cargo desde 15 de fevereiro, após ter ocupado um assento na Câmara dos Deputados por 20 anos.

Santelli também foi subsecretária do Ministério da Justiça entre 2001 e 2006, durante um dos governos de Berlusconi, e subsecretária do Ministério do Trabalho entre maio e dezembro de 2013, na gestão do então premiê Enrico Letta.

A causa exata da morte não foi divulgada, mas fontes médicas afirmam que a governadora faleceu de uma hemorragia interna causada pelo câncer. Seu corpo foi encontrado no sofá de sua casa em Cosenza, uma das cidades mais importantes da Calábria, por um funcionário doméstico.

Em janeiro passado, ainda antes das eleições regionais, Santelli havia explicado ao jornal Il Fatto Quotidiano o motivo de ter se candidatado mesmo estando doente. “Quando uma pessoa sofre um ataque tão violento contra a própria vida, quando a dor física se mostra radical e incontrolável, ela tem dois caminhos: se deprimir, deixando o destino decidir por ela, ou então se ativar, se concentrar e, sobretudo, se rebelar”, disse.

Condolências – Em postagem no Twitter, o primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, afirmou que a morte de Santelli é uma “ferida profunda para a Calábria e todas as instituições”. “Meus pensamentos comovidos e as mais sentidas condolências a seus familiares”, acrescentou.

Já Berlusconi, padrinho político da governadora, publicou uma longa mensagem em sua conta no Instagram. “Nenhuma palavra é adequada para expressar minha dor e a de todos nós do Força Itália. Jole deixa um vazio intransponível em nossas almas. Era uma amiga sincera, inteligente, leal, era uma mulher apaixonada, uma combatente tenaz”, escreveu o ex-premiê.

O ex-ministro do Interior e senador Matteo Salvini, aliado de Santelli, afirmou que “a Itália e a Calábria abraçam” a governadora. “Uma oração para você e um pensamento para sua família, seus amigos e toda a sua comunidade. Boa viagem, cara Jole”, escreveu.

A governadora também foi homenageada com um minuto de silencio na Câmara dos Deputados e no Senado. Com a morte de Santelli, o governo da Calábria será assumido por seu vice, Antonino Spirlì, do partido de extrema direita Liga, até a realização de eleições antecipadas, que ainda não têm data definida. (ANSA).

