Aos 51 anos, Ivete Sangalo fala sobre idade: ‘Eu ainda tenho fogo no rabo’

Em entrevista ao podcast ‘Mano a Mano’, Ivete Sangalo, de 51 anos, afirmou não ver o passar do tempo como um fator depreciativo e brincou dizendo que o envelhecimento não diminuiu seu “fogo no rabo”.

“Eu acho foda eu ter 51 anos e ter esse fogo no rabo. Eu não tenho onde dissipar essa energia minha. Então não sinto a idade como um fator depreciativo, sinto como uma potência, tipo estou viva. Hoje não, hoje as mulheres entendem que esse compromisso é delas com elas mesmas, de ser feliz e de viver”, contou a cantora baiana.

Na sabatina, Ivete ainda disse que a cada aniversário sente que ganha mais conhecimento de vida. “A gente não pode estar tão preso a tantas ideias equivocadas sobre está vivo, sobre aparência, sobre o ter ou ser, são muitas coisas que vão envolvendo a gente. A aparência de uma mulher, a gente vai dar conta dessa aparência até um determinado momento, a partir dali não há como você interceptar o tempo, porque o tempo ele traz essa velhice tão temida, mas ele traz tantos argumentos poderosos de autoconhecimento, de maturidade”.

“Quantas pessoas começam a viver a partir da vida adulta, da terceira idade porque compreendem que tudo aquilo que elas pensavam foi uma perda de tempo absurda, e aí não resta tanto tempo, né, porque biologicamente a gente tem uma média de vida fisiologicamente. A minha felicidade de ganhar essa idade é de saber que eu venho gozando de uma vida de oportunidades e amadurecendo a maneira como eu lido com meus filhos, com meu casamento, a minha existência como mulher”, finalizou a artista.

