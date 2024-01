Aos 50 anos, Mulher Abacaxi desabafa sobre etarismo e críticas ao corpo: ‘Parem de tanto ódio’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/01/2024 - 17:30 Para compartilhar:

Aos 50 anos, Marcela Porto, conhecida como Mulher Abacaxi, vem enfrentando uma série de críticas nas redes sociais acerca do seu corpo e de sua idade. A rainha da “União de Maricá” e musa da “Em Cima da Hora”, ambas da Série Ouro do Carnaval do Rio em 2024, ela diz que evita visualizar os comentários maldosos.

“Sempre que alguma conta, principalmente as de samba, posta fotos ou vídeos meus em ensaio, sofro uma enxurrada de críticas. Falam do meu samba no pé, do meu corpo, dizem que o ‘Abacaxi tá passado’, me comparam com famosas bem mais velhas”, desabafou ela.

“Sei que a internet tá sendo um mar de ódio e criticam todo mundo, mas comigo pegam pesado demais. Procuro nem olhar muito os comentários. No fim, é porque não aceitam uma trans em posição de destaque no carnaval”, disparou ela.

A caminhoneira diz que, em anos anteriores, ela não sofreu ataques por conta de seu corpo.

“Eu ganhei quatro quilos depois do divórcio. Mas eu não tô nem aí. Meu corpo real, de brasileira. E outra: chega de falar do corpo das pessoas”, pediu.

“E sobre a falta de samba no pé, nem todos têm o talento que essas meninas de comunidade têm, mas por conta disso não tenho direito de brincar o carnaval? Parem de tanto ódio. Carnaval é diversidade e pluralidade, há espaço para todos”, finaliza ela, que no ano passado pôs fim ao seu casamento de 7 anos.

