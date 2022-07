Aos 49 anos, Heidi Klum posa de topless em foto nas redes sociais

Heidi Klum deixou os seus seguidores do Instagram babando ao postar uma foto em que aparece fazendo topless e com a calcinha de um biquini. A celebridade de 49 anos fez o registro durante seu atual período de férias pela Europa, curtindo uma folga na companhia do marido, o músico Tom Kaulitz.

“Rapaz está QUENTE”, escreveu Klum na legenda da imagem, junto com o emoji de um solzinho.

“Mulher maravilhosa”, elogiou alguém na internet em resposta à foto de Klum. “Está de parabéns”, escreveu outra pessoa. “Não conheço nenhuma mulher de 49 anos tão linda”, afirmou uma terceira. “Com certeza cada vez mais linda”, disse mais alguém.

O registro anterior compartilhado pela modelo foi uma selfie, focada no rosto sorridente dela, com o marido nu ao fundo, dormindo, com as partes íntimas dele cobertas por uma toalha.

Klum e Tom Kaulitz estão casados desde 2019. Ele é membro do grupo Tokio Hotel e tem 17 anos a menos que sua esposa.

