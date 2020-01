Aos 48 anos Monica Carvalho exibe boa forma em fotos de maiô

Aos 48 anos, a atriz, Monica Carvalho arrancou suspiros dos seus seguidores ao posar com uma maiô cavadíssimo. Monica que foi considerada musa durante os anos 90, deixou muita gente admirada com sua boa forma.

“Gata”, “Diva” e “Maravilhosa” foram alguns dos comentários deixados pelos seguidores da sua conta do Instagram.

Monica está curtindo as férias com a família e amigos na ilha mexicana de Cozumel, no Caribe.