Aos 46 anos, Carolina Dieckmann revela por que não usa botox

Carolina Dieckmann abriu o jogo sobre a sua opinião a respeito de procedimentos estéticos. A atriz, de 46 anos de idade, revelou que não aplica botox no rosto e explicou o motivo.

No elenco do filme “Descontrole”, dirigido por Rosane Svartman, a artista também aproveitou para contar que emagreceu 8 kg devido à prática do jejum intermitente.

Segundo ela, a mudança no visual não foi para a personagem, mas a ajudou a compor o papel da mulher que sofre com vício em álcool.

“[…] Como tinha feito jejum de 24 horas, que é muito radical, não voltei a comer como eu comia antes e de alguma forma esse peso se manteve. E acho bom para a personagem, porque de alguma forma essa mulher também está em um esgotamento […] Acho que a magreza consegue ampliar um pouco isso. Um pouco mais de olheira, a cara um pouco mais marcada, um peso para a idade. Quando a gente emagrece muito, a gente fica com as feições marcadas. E acho isso tudo bom”, declarou ao gshow.

Recentemente, ao ser fotografada em um shopping sem maquiagem, Dieckmann foi criticada por franzir a testa e mostrar suas linhas de expressão. Ao ser questionada sobre o episódio, ela explicou:

“Uma testa de bulldog, é o que temos. Tenho zero problema em falar de procedimentos ou a pessoa querer fazer qualquer coisa porque o corpo é de cada um. Cada um que tome sua decisão, mas especificamente o botox para atores acho que é uma coisa que deve ser pensada. Se a gente perde um pouquinho da expressão, altera muito. Principalmente a gente que fala, que se expressa. Precisa (das expressões)!”

“Às vezes no cinema, a câmera está aqui (perto) e você não pode fazer uma coisa grande, cada pedacinho que você mexe é importante, conta uma história, conta um sentimento. Nesses últimos dias, a minha ‘briga’ na internet era para falar sobre isso: ‘Desculpa, vocês estão falando mal da minha testa. É a testa que eu tenho e a que eu quero ter para continuar fazendo o meu trabalho. Então ela vai continuar assim’, completou”.