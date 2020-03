Aos 46 anos, Angélica exibe ótima forma em clique de biquíni registrado pelo filho

Angélica está curtindo cada minuto de suas longas férias longe da TV. Enquanto ela se prepara para retornar a telinha com um novo programa nas tardes de sábado, da Rede Globo, a apresentadora postou umas fotos em seu Stories, no Instagram, onde aparece curtindo um dia de mar em seu barco particular.

Nos cliques tirados pelo seu filho do meio, Benício, de 12 anos, a loira surgiu de biquíni e exibindo uma ótima forma física aos 46 anos de idade.

“Quem tem o melhor fotógrafo do mundo?. Beni”, escreveu ela na legenda da publicação babando pelas fotos tiradas pelo seu herdeiro.

Além de Benício, Angélica também é mãe de Joaquim, de 14 anos, e Eva, de 7, frutos de seu casamento com Luciano Huck.

Confira as publicações abaixo onde Angélica aparece de biquíni: