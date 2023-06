Aos 43 anos, Venus Williams ganha convite para jogar na chave principal de Wimbledon

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/06/2023 - 10:19 Compartilhe

Se Serena Williams decidiu abandonar as quadras no ano passado, sua irmã mais velha, Venus, parece não ter planos de abandonar o tênis. A atleta de 43 anos ganhou convite nesta quarta-feira para jogar na chave principal de Wimbledon, o terceiro Grand Slam da temporada, que começa no dia 3 de julho.

Venus fará sua 24ª participação na competição londrina. E conta com uma história de peso na grama sagrada. São 11 títulos em Wimbledon, sendo cinco de simples e seis nas duplas. Ela jogou uma final pela última vez na tradicional competição em 2017, exatamente duas décadas após fazer sua estreia no torneio. Na ocasião, foi vice-campeã diante da espanhola Garbiñe Muguruza.

A ex-número 1 do mundo ocupa atualmente o 697º posto do ranking da WTA. Ela voltou a jogar neste mês após um afastamento de cinco meses do circuito, por causa de problemas físicos. Nesta semana, ela surpreendeu ao eliminar a italiana Camila Giorgi, atual 48ª do mundo, no Torneio de Birmingham, na Inglaterra.

Foi a primeira vitória da americana sobre uma tenista do Top 50 em quase quatro anos. Ela ainda se tornou a sexta mulher a ganhar uma partida com 43 anos ou mais na Era Aberta do tênis, que começou em 1968.

A longevidade de Venus impressiona no circuito, apesar das questões físicas que enfrentou ao longo da carreira. Como se tornou profissional em 1994, ela poderá completar 30 anos de carreira no circuito no próximo ano, alcançando feito raro na história da modalidade.

Ela não indicou um prazo para abandonar o tênis, enquanto outros veteranos da sua geração ou até mais novos já largaram as raquetes. É o caso da sua própria irmã, Serena, que deixou o circuito perto de completar 41 anos, na temporada passada. Também em 2022 Roger Federer abandonou as competições, já com 41 anos completados.

OUTROS CONVITES

A organização de Wimbledon também convidou a ucraniana Elina Svitolina, uma das vozes mais fortes contra a invasão da Rússia em seu país, no mundo dos esportes. Ela está retornando ao circuito nas últimas semanas após se tornar mãe. Ex-número 3 do mundo, Svitolina alcançou as quartas de final em Roland Garros. Atualmente é a 73ª do ranking.

Outras convidadas foram as britânicas Heather Watson, Katie Boulter, Jodie Burrage, Harriet Dart, Katie Swan. No masculino, receberam o convite o experiente belga David Goffin e os locais Liam Broady, Jan Choinski, Arthur Fery, George Loffhagen e Ryan Peniston.

