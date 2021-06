Aos 43 anos, um dos melhores goleiros de todos os tempos retorna ao Parma

O goleiro Gianluigi Buffon voltou ao seu primeiro clube, o Parma (Itália), 20 anos após sair, anunciou o time italiano nesta quinta-feira (17).

O jogador de 43 anos assinou um contrato de duas temporadas com o clube, que foi rebaixado da Série A, após deixar a Juventus no final de seu contrato.

Buffon, que é amplamente considerado um dos melhores goleiros de todos os tempos, começou sua carreira no Parma aos 13 anos em 1991 e estreou no Campeonato Italiano aos 17 anos, quatro anos depois.

Ele logo conquistou elogios, ajudando seu clube a ganhar a Copa da Uefa e a Copa Itália na temporada 1998/1999, e se tornou o goleiro mais caro do mundo quando se transferiu à Juventus (Itália) em uma negociação de cerca de 33 milhões de libras (US$ 46 milhões) em 2001.

O italiano estava na Juventus desde então, exceto por uma temporada no PSG (França) na temporada 2018/2019, e sua lista de conquistas inclui 10 títulos do Campeonato Italiano, um título do Campeonato Francês e a Copa do Mundo, entre outras.

Buffon foi substituído por Wojciech Szczesny na temporada passada, fazendo 14 partidas em todas as competições.

Fonte: Agência Brasil

