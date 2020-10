Aos 41 anos, Negra Li posa exibindo as curvas de maiô

A cantora Negra Li deu um show de autoestima no Instagram nesta segunda-feira (26). Ela está com 41 anos e exibiu o corpão com um maiô branco, enquanto aparecia apoiada em uma varanda. “Amar o próprio corpo é um ato revolucionário! Vamos começar essa semana acreditando nessa potência toda que a gente é, viu? Bora”, escreveu na legenda.

Os fãs ficaram enlouquecidos com a beleza da artista. “Gata”, disse uma. “Sempre maravilhosa”, declarou outro. “Mulher, você foi assunto este final de semana no grupo da minha família…O tempo passa e você fica mais bonita…Que Deus continue te abençoando mais e mais”, comentou outra.

