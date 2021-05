Aos 38 anos, agente educacional morre de coronavírus em Araraquara (SP)

A agente educacional Keli Cristina Bartolo Pimentel, 38, não resistiu à infecção de coronavírus e morreu nesta quinta-feira (20), em Araraquara (SP). A servidora é a segunda profissional do Centro de Educação e Recreação José Alfredo do Amaral, no Jardim Adalberto Roxo, a morrer pela doença.

Ela foi internada em 29 de abril em um hospital da rede privada, mas a prefeitura afirmou que ela não foi oficialmente afastada. Em novembro de 2020, Keli já havia testado positivo para Covid-19, quando as aulas estavam suspensas.

Em 2 de maio, Queli Fernanda Geraldo Fernandes, 45, colega de trabalho de Keli, também morreu pela doença. A unidade de ensino foi interditada em 26 de abril após 4 casos da doença entre funcionários. Outras 9 unidades já haviam sido interditadas na cidade por conta de casos positivos após o retorno das aulas.

