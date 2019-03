Aos 37 anos, Casillas renova com o Porto: ‘Quero acabar a minha carreira aqui’

A diretoria do Porto anunciou nesta quarta-feira a renovação de contrato por mais uma temporada com o goleiro espanhol Iker Casillas, que com 37 anos tem o desejo de encerrar a sua carreira de jogador profissional no clube português. O campeão mundial em 2010 por seu país tinha um compromisso até junho deste ano e agora o seu vínculo irá até a metade de 2020.

“Hoje (quarta-feira) é um dia muito especial. Sinto-me em casa neste clube. Quando me colocaram a possibilidade de renovar, nem duvidei. O meu compromisso é com o clube, com a cidade, com o presidente e os meus companheiros”, afirmou Casillas, em entrevista coletiva na Cidade do Porto logo após assinar a renovação de contrato. “Quero ficar aqui até acabar a minha carreira como jogador”, completou.

Casillas completará 38 anos em maio e chegou ao Porto em 2015. A sua estreia pelo clube de Portugal foi em 15 de agosto, em um triunfo por 3 a 0 sobre o Vitória de Guimarães em um amistoso. De lá para cá, foram 149 partidas disputadas pelo goleiro, que ajudou o time a conquistar o Campeonato Português de 2017/2018 e a SuperTaça de Portugal, em 2018 e 2019.

Antes de se transferir para o Porto, Casillas jogou somente pelo Real Madrid, onde é ídolo até hoje. Na Espanha, conquistou inúmeros títulos: três Ligas dos Campeões da Europa, um Mundial de Clubes da Fifa, dois Mundiais Interclubes, duas Supercopas Europeias, cinco Campeonatos Espanhóis, duas Copas do Rei e quatro Supercopas da Espanha.

Já a serviço da seleção da Espanha, conquistou o título da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, e de duas edições da Eurocopa – em 2008, na Áustria e Suíça, e em 2012, na Polônia e Ucrânia.