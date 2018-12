Aos 36 anos, Adriano Imperador diz que deseja voltar aos gramados

Longe dos gramados nos últimos anos, Adriano Imperador deu uma entrevista ao canal italiano DAZN afirmando que ainda não se aposentou e quer voltar aos gramados profissionalmente. As informações são do jornal Extra.

No início do ano, Adriano tentou voltar aos gramados. Ele treinou forte nos primeiros meses de 2018, chegou a ser sondado pelo Flamengo, mas o aguardado retorno não aconteceu.

“Estou bem agora no Brasil, no Rio, com a minha família e meus amigos. Vivo uma vida normal. Eu não me aposentei do futebol, apenas escolhi fazer uma pausa agora. Se houve uma oportunidade de voltar a jogar, estarei lá, mas só no Brasil. No Brasil, eu voltaria a jogar”, disse o atacante de 36 anos.

Nesta quinta-feira (27), Adriano Imperador vai entrar em campo no Jogo das Estrelas, comandado pelo rubro-negro Zico, no Maracanã.