Aos 26 anos, rapper King Von morre durante tiroteio nos Estados Unidos

King Von, rapper americano de 26 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (06), após ser vítima de um tiroteio em frente a uma boate de Atlanta, na Geórgia.

Segundo informações do jornal The Mirror, o tiroteio começou em um estacionamento envolvendo dois grupos locais.

O empresário de King também foi atingido pelos disparos, mas sobreviveu e está internado.

Arrasados com a perda de Von, amigos do artista lamentaram o falecimento nas rede sociais: “É com grande tristeza que devo confirmar que King Von faleceu. “Falei com o empresário dele, que felizmente sobreviveu a um tiro e está se recuperando no hospital”, disse o DJ Akademiks.

