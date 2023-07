Aos 25 anos, tenista Naomi Osaka anuncia o nascimento de sua primeira filha

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/07/2023 - 22:26 Compartilhe

Aos 25 anos, Naomi Osaka é mamãe. A tenista japonesa deu à luz uma menina, nesta terça-feira, em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos, fruto de sua relação com o rapper americano Cordae. Segundo a revista People, a atleta e a criança, cujo nome não foi revelado, passam bem.

Ex-número 1 do mundo, Osaka sofreu com problemas de saúde mental, que atrapalharam seu desempenho nas quadras há um ano. Ela também foi voz ativa na luta contra o racismo e a discriminação.

Osaka ganhou quatro torneios de Grand Slam: Austrália Open (2019 e 2021) e o US Open (2018 e 2020). A atleta anunciou que pretende retornar às competições em janeiro próximo, na Austrália. Ela tem como objetivo também representar o Japão na Olimpíada de Paris.

Em 2022, a tenista japonesa foi a atleta com maior rendimento do mundo. Segundo a Forbes a atleta recebeu cerca de US$ 51 milhões somente com premiações.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias