Aos 2 meses, filha de Thaila Ayala e Renato Góes passa por cirurgia no coração

Nesta quinta-feira, 6, Renato Góes compartilhou atualizações do estado de saúde de sua caçula, Tereza. A bebê de 2 meses, fruto de seu relacionamento com Thaila Ayala, foi submetida a uma cirurgia no coração e passa bem.

“Tereza e seus HERÓIS. Minha filha tem um novo coração. Gratidão eterna. Tetê renasceu”, escreveu o ator, em uma publicação no Instagram. Além de um clique da esposa dormindo ao lado da filha em uma cama de hospital, ele postou fotos da equipe médica responsável pelos cuidados de Tereza no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Em seu perfil na rede social, Ayala já havia compartilhado detalhes do diagnóstico da bebê. Ela foi diagnosticada com Comunicação Intervencular (CIV), um tipo de cardiopatia congênita, antes mesmo de nascer.

A atriz contou que, durante exames de rotina, os médicos descobriram que uma parte do coração de Tereza que deveria estar fechada ainda estava aberta. “Ela estava tendo fluxo sanguíneo de um lado para outro, onde não deveria ter”, relatou, explicando a condição.

Além da bebê, o casal de atores também tem Francisco, de 1 ano.

