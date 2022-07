Aos 18 anos, Victor Hugo celebra bom momento, renovação e sequência no Flamengo: ‘Sempre foi meu sonho’ Meia tem tido oportunidades sob o comando de Dorival Júnior e feito bons jogos pelo Brasileirão. Ele também avaliou a semana mágica com a classificação na Copa do Brasil

Diante de uma temporada intensa, Dorival Júnior tem rodado o elenco do Flamengo e dado oportunidade a jovens. Um deles tem se destacado com qualidade no meio de campo, podendo atuar tanto como volante, quanto como meia. Na zona mista, Victor Hugo descreveu o momento do time e o seu sonho de ser profissional do clube carioca.

– Essas oportunidades têm sido muito importantes para mim . É uma sensação incrível estar jogando nos profissionais do Flamengo, sempre foi meu sonho. Quero só dar o meu melhor com essa camisa, continuar entrando bem, fazendo bons jogos. Conquistar cada vez mais a confiança da torcida, do treinador, e minha mesmo. Para fazer bons jogos e dando resultado – disse o meio-campista, e em seguida acrescentou:

– A gente consegue a classificação na Libertadores de forma incrível, com uma goleada. Conseguimos nos classificar na Copa do Brasil e ficar bem nas duas competições. Agora é concentrar um pouco mais no Brasileiro. Tem um mês para fazer somente os jogos do Brasileiro. Voltaremos com tudo, reencontraremos o caminho das vitórias e nos aproximaremos cada vez mais – frisou.

Durante esta semana, o clube confirmou a renovação do meio-campista até julho de 2027. Aos 18 anos, o meia estreou no time profissional em maio, no jogo de ida contra o Altos, pela Copa do Brasil. Na partida de volta, no dia do aniversário de 18 anos, ele marcou o primeiro gol no time de cima.

– Acho que é importante o reconhecimento, essa confiança que eles têm passado para mim. Mais uma motivação para continuar trabalhando, dando o meu melhor e aproveitando as oportunidades – valorizou, e emendou:

– Com certeza. É uma emoção muito grande, já estive no Maracanã assistindo aos jogos, torcendo. E hoje estar fazendo parte disso, jogando com grandes jogadores, ídolos realmente, é uma emoção muito grande. Procuro desfrutar cada dia mais.

