Aos 18 anos, filha de Charlie Sheen cria OnlyFans e ator culpa ex-mulher

Uma das filhas do ator Charlie Sheen, Sam Sheen, criou uma conta no site OnlyFans e, em meio à repercussão do assunto na internet, o artista jogou a responsabilidade para a ex-esposa e mãe de Sam, Denise Richards, que também é atriz de Hollywood.

Ao site “Page Six”, o astro da popular sitcom “Dois Homens e Meio” disse: “Agora ela tem 18 anos e está morando com a mãe. Isso não aconteceu sob o meu teto. Eu não aceito isso, mas como não posso evitar que isso aconteça, pedi a ela para manter a classe, a criatividade e não sacrificar a integridade.”





Conhecida como “Sami”, a primogênita de Sheen completou 18 anos em março deste ano. Ela anunciou a nova conta no OnlyFans em uma publicação feita no Instagram na última segunda-feira (13). Ela promete publicar “conteúdo novo de 2 a 3 vezes por semana” na plataforma destinada a conteúdo adulto.