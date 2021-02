Aos 18 anos, estrela do TikTok Dazharia Shaffer é encontrada morta

Dazharia Shaffer, influenciadora do TikTok, foi encontrada morta, aos 18 anos, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pelo pai da jovem, Joseph Santiago, que lançou uma vaquinha para arcar com os custos do funeral.

A adolescente tinha 1,6 milhão de seguidores na rede social de vídeos. Em entrevista à People, o legista do caso confirmou que a jovem foi vítima de suicídio na última terça-feira (9).

Joseph publicou um vídeo no TikTok para confirmar a morte da filha e escreveu na legenda: “Só quero agradecer a todos por seu amor e apoio à minha filha. Infelizmente ela não está mais conosco e foi para um lugar melhor”.

No link para a arrecadação de dinheiro, o pai diz que a jovem “nos deixou cedo e foi chamada para voar com os anjos”. Ele também lamentou que a filha não tivesse conversado com ele sobre “seu estresse e pensamentos suicidas”. “Dazharia nos deixou cedo e foi chamada para voar com os anjos. Ela era minha pequena, melhor amiga e eu não estava preparado de forma alguma para enterrar minha filha. Ela estava tão feliz e ficaria muito animada em me ver quando eu voltasse para casa depois de viajar. Eu só quero te abraçar de novo, minha pequena jujuba. Agora eu chego em casa e você não vai mais estar aí esperando por mim. Papai te ama.”

No Facebook, a mãe da jovem, Jennifer Shaffer, fez um post lamentando a morte da filha. “Estou com o coração tão partido. Realmente não posso acreditar que você se foi. Eu gostaria de estar esperando você dizer que foi uma brincadeira, mas não é. Eu gostaria de ter morrido em vez de você… Descanse em paz, meu anjo. Todo mundo fala sobre nossos momentos ruins, mas nunca falam sobre os bons tempos.”

