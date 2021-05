Aos 17 anos, filha de Gugu compra carro que pode chegar a R$ 427 mil

Sofia Liberato, uma das filhas gêmeas de Gugu Liberato, está com um carro novo. A jovem de 17 anos, que mora nos Estados Unidos, apresentou o automóvel em suas redes sociais na noite de quinta-feira (20).

“Apresento pra vocês o ‘coisa’. Meu novo carro. Só tenho a agradecer a Deus”, escreveu ela, posando com o carro prata novinho em folha. Nos comentários, seguidores se divertiram com o “batizado” do carro, com direito a muitos emojis de gargalhadas.

“Você deu nome ao carro pqp…. hahaha”, comentou um. “Seu carro é lindo. Parabéns. Você merece. Que Deus te abençoe sempre”, comemorou outra. “Cuidado com esse troço aí, guria. O brinquedo é violento… aproveite com sabedoria”, alertou um seguidor.

O modelo comprado por Sofia é um Dodge Charger, carro de luxo cujo valor varia de 30,2 mil dólares (cerca de 160 mil reais) até 80,9 mil dólares (mais de 427 mil reais), dependendo do modelo, acessórios e funções.

