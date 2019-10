Aos 15 anos, ‘Coco’ Gauff chega em Linz a sua primeira final da WTA

A adolescente americana Cori Gauff, de 15 anos e 110ª do mundo, alcançou a primeira final final de competições da WTA em sua carreira ao vencer neste sábado a alemã Andrea Petkovic (75ª), com parciais de 6-4 e 6-4, nas semifinais do Torneio de Linz, na Áustria.

‘Coco’ Gauff se torna assim a mulher mais jovem a chegar a uma final WTA após o título conseguido por Nicole Vaidisova em Tashkent, no Uzbequistão, em 2004.

“É algo muito irreal, minha primeira final WTA”, reagiu a adolescente, que havia passado a integrar o principal austríaco como ‘lucky-loser’.

“Nem nos juniores, eu nunca havia participado de um torneio como ‘lucky-loser’, e agora estou na final”, comemorou.

Gauff se apresentou diante do grande público ao eliminar sua compatriota e ídolo Venus Williams na primeira rodada de Wimbledon no início de julho, antes de ser eliminada por Simona Halep nas oitavas.

Ajovem vai enfrentar na final de domingo a letã Jelena Ostapenko (72ª do mundo), vencedora em Roland Garros em 2017, e que superou a russa Ekaterina Alexandrova neste sábado.

O torneio feminino de Linz é disputado em quadra dura e divide 250.000 dólares em prêmios.

— Resultados do torneio WTA de Linz:

– Simples feminino – Semifinais:

Cori Gauff (EUA) x Andrea Petkovic (ALE) 6-4, 6-4

Jelena Ostapenko (LET) x Ekaterina Alexandrova (RUS/N.8) 1-6, 7-6 (7/5), 7-5

