Aos 14 anos, Rafa Justus faz cirurgia plástica: ‘Graças a Deus deu tudo certo’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/02/2024 - 21:57 Para compartilhar:

Rafa Justus, de 14 anos, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, revelou em suas redes sociais que passou por uma cirurgia plástica. Por meio dos Stories do Instagram, a adolescente disse: “Passando para avisar que fiz uma cirurgia de correção de septo e aproveitei para fazer uma rinoplastia, por isso ficarei meio off esses dias”.

+De Ivete a Anitta: veja 10 hits que prometem agitar os foliões no Carnaval 2024

+Após Baby do Brasil fazer ‘pregação’ em trio de Ivete Sangalo, saiba qual é a religião da cantora

“Farei caixinhas de perguntas para me distrair nesse momento do pós-cirúrgico. Graças a Deus deu tudo certo e estou me recuperando e de ‘molho’ nesses dias”, completou Rafa.

Rafa apoia irmã que está com leucemia: ‘Você está maravilhosa’

Na última sexta-feira, 9, Fabiana Justus, 37, publicou uma foto em que aparece de cabelo raspado por conta do tratamento contra uma leucemia mieloide aguda. Posteriormente, Rafaella Justus, sua irmã , publicou um story com mensagem de apoio.

“Você é tão forte, e eu me orgulho tanto disso! Você está maravilhosa! Rumo à cura!”, escreveu Rafa.

Roberto Justus também comentou na postagem da filha: “Que orgulho dessa mulher maravilhosa que você é! E que linda você ficou! Te amo absurdamente!”. A mulher de Justus, Ana Paula Siebert, também escreveu: “Eu já te disse várias vezes e vou falar mais uma: ficou muito gata! Linda demais!”.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias