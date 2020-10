Aos 13 anos, adolescente compra piano com dinheiro arrecadado em venda de pães caseiros

Aos 13 anos, o jovem Raul Sá juntou dinheiro por cerca de um ano para conseguir comprar um piano. O montante foi juntado com a venda de pães caseiros que ele mesmo produz em casa, na cidade de Jundiaí, em São Paulo, de acordo com informações do G1.

Segundo a reportagem, a receita dos pães foi ensinada pela mãe, Meriele. Desde então, Raul aperfeiçoou as técnicas e passou até a ensinar o irmão mais novo. “Eu nunca tinha me interessado por culinária, mas minha mãe me incentivou muito e acabou que fui pegando o gosto”, contou ele ao G1.

No início, as vendas eram apenas para familiares e amigos próximos, mas, um tempo depois, Raul viu que precisava ir além e decidiu criar uma conta no Instagram para divulgar o trabalho.

“Foi um sentimento de alegria, misturado com alívio e orgulho de mim mesmo. É gratificante ver que todo o meu esforço durante um ano inteiro valeu a pena”, disse o adolescente.

