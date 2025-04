Aos 100 anos, Anna Possi ainda trabalha e espera continuar até os 105

A italiana Anna Possi tem 100 anos e não quer parar de trabalhar.

“Sou a garçonete mais velha da Itália, talvez até da Europa. Tenho 100 anos, mas ainda faço algumas coisas como se tivesse 60 anos. Fiquei famosa sem querer, porque trabalho com pessoas e meu cérebro continua trabalhando, entende? Isso me mantém jovem”, diz Anna Possi, proprietária do Bar Centrale desde 1958.

Ela ainda afirma: “Nunca tiro um dia de folga, senão fico melancólica. Nunca saí de férias. Os hóspedes passam as férias aqui. Estou em boa forma, estou bem, não tenho nenhum problema e raramente vou à farmácia.”

E acrescenta: “Não tenho segredo: como pouco, tenho minha rotina e trabalho. Quero trabalhar até os 105 anos e depois vamos ver o que Deus quer. Mas tenho essa esperança de chegar aos 105!”