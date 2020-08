Dando sequência às comemorações de 20 anos de existência, a Orquestra Ouro Preto vai realizar uma live especial nesta sexta, 21. A transmissão será a partir das 20h30, diretamente do Teatro Sesc Palladium, em Belo Horizonte, pelo canal de YouTube da orquestra (www.youtube.com/orquestraouropreto).

Sob o comando do maestro Rodrigo Toffolo, o grupo contará com a participação do pianista Cristian Budu. No repertório, músicas de Alceu Valença, Beatles e clássicos do cinema.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

