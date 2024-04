Brazil Conference em Harvard e MIT reúne diversas personalidades brasileiras no segundo dia de palestras

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/04/2024 - 10:31 Para compartilhar:

Neste domingo, 07, acontece o segundo dia da Brazil Conference em Harvard e MIT, que chega à sua 10ª edição em 2024 com o tema “O Encontro de Vários Brasis”. O evento discute ideias e soluções para os desafios sociais enfrentados pelo País.

A conferência é desenvolvida e mantida por quase 100 estudantes brasileiros voluntários de algumas das mais prestigiadas universidades do mundo. A Brazil Conference em Harvard e MIT é organizada por Erik Navarro e os Co-Presidentes Eduardo Vasconcellos, Joao Grynberg e Marcela Lucchesi. Entre os sponsors, estão marcas globais como iFood, Nomad, YouTube e Google, Fundação Lemann, SCS, Ambev, e outros.

Com mais de 80 palestrantes, o encontro reúne acadêmicos, líderes e representantes de diversos setores e empresas para diálogos abrangentes, que contemplam desde sociedade e política até economia e cultura. Participam grandes nomes como os músicos Ivete Sangalo e Jorge Aragão; o artista plástico Kobra; o Presidente do STF, Roberto Barroso, e o Ministro Luiz Fux; a Ministra Sonia Guajajara, os governadores Raquel Lyra (PE) e Helder Barbalho (PA), o Senador Alessandro Vieira e a Deputada Tabata Amaral; os influenciadores Gil do Vigor, Juliette e Jade Picon; personalidades da TV como Luciano Huck e Regina Casé; bem como os empreendedores Jorge Paulo Lemann, Linda Rottenberg, Flavio Augusto, Alexandre Birman e Edu Lyra, entre outros.

Em 2023, mais de 420 participantes estiveram presentes no evento. Para 2024, já estão previstas cerca de 1.200 pessoas. Os ingressos para a 10ª edição da Brazil Conference em Harvard e MIT já estão disponíveis pelo site.