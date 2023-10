++ AO VIVO: Israel declara guerra após ataque sem precedentes do Hamas ++

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 07/10/2023 - 12:31 Compartilhe

Em ofensiva surpresa, grupo terrorista infiltra homens armados no território de Israel, matando dezenas de civis. Governo de Israel responde com ataques aéreos contra Gaza.Terroristas do grupo Hamas lançaram neste sábado (07/10) uma grande ofensiva que pegou de surpresa as forças de segurança israelenses. A série de ataques coordenados a partir da Faixa de Gaza – enclave habitado por palestinos – incluiu incursão de homens armados em território israelense, lançamento de foguetes contra grandes cidades de Israel e sequestros de civis e militares.

Dezenas de civis israelenses foram mortos indiscriminadamente na ofensiva do Hamas, que chegou a tomar comunidades israelenses próximas da Faixa de Gaza. Há registro de centenas de feridos. Vídeos mostram que os homens do Hamas tomaram vários israelenses como reféns.

Após os ataques, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que seu país se encontra em guerra. "Estamos em guerra e venceremos", disse.

O comandante militar do Hamas, Mohammad Deif, por sua vez, fez um apelo aos palestinos de todo o mundo para lutarem. "Este é o dia da maior batalha para acabar com a última ocupação do planeta."

As forças de Israel também lançaram ataques aéreos contra Gaza. Segundo autoridades palestinas, mais de uma centena de pessoas morreram nos bombardeios retaliatórios.

12:00 – Israel lança ataques aéreos contra a Faixa de Gaza. Mais de 190 morrem, segundo palestinos

Após a ofensiva, as forças israelenses retaliaram com ataques aéreos contra alvos na Faixa de Gaza, o enclave palestino controlado pelo grupo Hamas. Segundo autoridades palestinas locais, os ataques israelenses já deixaram pelo menos 198 mortos.

11:50 – Pelo menos 70 israelenses morreram em ofensiva do Hamas

Serviços de emergência de Israel confirmaram que pelo menos 70 israelenses morreram nos ataques deste sábado. A ofensiva do Hamas incluiu ataques indiscriminados a civis, incluindo tiros disparados contra motoristas em uma autoestrada, participantes de uma rave no deserto, paramédicos e soldados em postos de controle. O Hamas também lançou pelo menos 2.500 foguetes contra cidades israelenses, incluindo alvos distantes da Faixa de Gaza, como Yavne, uma localidade ao sul de Tel Aviv.

11:40 – Israel confirma que terroristas tomaram reféns

As forças de segurança de Israel confirmaram que os terroristas do Hamas tomaram vários reféns israelenses. Vídeos mostram homens armados capturando civis e militares israelenses, incluindo mulheres. O número total de capturados é desconhecido.

O chefe da diplomacia da União Europeia condenou a tomada de reféns, "As notícias de civis feitos reféns nas suas casas ou em Gaza são terríveis. Isto é contra o direito internacional. Os reféns devem ser libertados imediatamente", disse Josep Borrell.

Grupos palestinos já usaram reféns como moeda de troca para exigir a libertação de militantes detidos por Israel. Em 2011, Israel concordou em soltar mais de mil prisioneiros palestinos em troca do soldado israelense Gilad Shalit, que ficou cinco anos em poder de diferentes grupos militantes na Faixa de Gaza.

11:16 – Lideranças ocidentais condenam ofensiva do Hamas

Diversos líderes ocidentais condenaram a ofensiva do Hamas contra Israel. O chanceler federal alemão, Olaf Scholz, disse: "Notícias aterrorizantes nos chegam hoje de Israel. O lançamento de foguetes de Gaza e a escalada da violência nos chocam profundamente", escreveu no serviço de mensagens curtas X (antigo Twitter). "A Alemanha condena estes ataques do Hamas e apoia Israel."

A União Europeia também condenou os ataques. "Condeno inequivocamente o ataque levado a cabo pelos terroristas do Hamas contra Israel", escreveu a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. "É o terrorismo na sua forma mais desprezível.”





O chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell, disse que a UE "expressa a sua solidariedade com Israel nestes tempos difíceis”. O presidente do Conselho da UE, Charles Michel, falou de "terror e violência contra cidadãos inocentes".

