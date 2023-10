Ao vivo em Curitiba, Bruninho & Davi gravam quarto DVD

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/10/2023 - 17:17 Compartilhe

Bruninho & Davi fizeram Curitiba tremer no domingo, dia 1º, com a gravação de seu mais novo DVD. As filmagens do seu quarto projeto audiovisual aconteceram na casa de shows Live Curitiba, na capital paranaense. Intitulado “Bruninho e Davi – Ao vivo em Curitiba”, o álbum contou com 18 faixas, dentre elas 14 inéditas e 4 regravações que marcaram a carreira do duo.

Para deixar essa noite única, os amigos contaram com as participações especiais de Hugo & Guilherme que gravaram “Quando As Bocas Já Se Conhecem”, uma das mais esperadas pelos fãs, e da dupla Marco Antônio & Gabriel na música “Moral da História” – jovens promessas do sertanejo e são a nova aposta de seus empresários Bruninho & Davi.

“Não podíamos deixar de vir nessa gravação, Bruninho e Davi estiveram com a gente desde o início, nos apoiando em tudo! Quando recebemos o convite, não medimos esforços para retribuir toda essa amizade e parceria”, diz Hugo. “Essa música é boa demais, a galera já está com ela na ponta da língua, vai ser hit demais. Estou muito feliz por ter gravado essa moda com os meninos, ficou incrível!” complementa Guilherme

Além das participações que não puderam estar presentes, mas que terão suas gravações adicionadas posteriormente, Zé Neto & Cristiano estarão no single “Sofrimento de Agora”, Jorge & Mateus na “Pouquinho de Sorte” e Mari Fernandez na “Peguei, Pegava e Pagaria”. “Galera”, “Casal Bagaceira”, “Largado” e “Pra Nunca Mais Lembrar” foram faixas que não puderam ficar de fora do repertório das regravações.

Mais de 4 mil pessoas estiveram presentes e prestigiaram os anfitriões, incluindo fãs, amigos e familiares. Mesmo não sendo incluídas no projeto, a dupla não deixou de cantar alguns hits da sua carreira como como: “E Essa Boca Aí”, “Se Namorar Fosse Bom”, “Onde Nasce o Sol”, “Cê é Louco”, “Imagina Com As Amigas” com destaque na performance “Tanto Amor Que Nem Sei”. Composta pelo próprio Davi em homenagem a sua filha, a apresentação reuniu seus filhos no palco e, apenas com sua voz e Bruninho no piano, proporcionou um dos momentos mais marcantes da noite.

As faixas que deram início ao projeto de gravação do DVD, “Certas Coisas”, feat com os grandes nomes da música sertaneja Israel & Rodolffo, e “Combo Pra Superar”, que contou com a participação especial do duo Guilherme & Benuto, foram muito bem recebidas pelos amantes do sertanejo e se encontram atualmente em alta nas plataformas de música com mais de 4.5 milhões de streams somados.

“Estamos a meses trabalhando nesse DVD, não víamos a hora de gravar. Curitiba é um lugar que amamos muito, são 13 anos de shows nesta cidade que sempre nos entregou muitas trocas e energia, e nos apoiou muito. Esse foi o jeito que encontramos de retribuir todo o carinho.” diz Bruninho “Neste ano de 2023, Bruninho e Davi e Curitiba estiveram mais juntos do que nunca. Estamos muito animados e ansiosos para ver o resultado, tenho certeza de que todos vão amar! O pessoal estava feliz demais e já sabiam todas as músicas, foi incrível!” completa Davi.

O palco, com cenografia assinada por Zé Carratu, tinha vários jogos de luzes e barris pichados com alturas diversas que deram um efeito diferente a cada música, já a direção de vídeo ficou por conta do Catatau, produção musical por Dudu Borges e a produção de Curitiba pela CWB Brasil.

