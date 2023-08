Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/08/2023 - 9:49 Compartilhe

Ex-ministro de Bolsonaro, Anderson Torres presta depoimento na manhã desta terça-feira (8) sobre suposto envolvimento nos atos golpistas do dia 8 de janeiro, em Brasília. Torres chefiou o Ministério da Justiça no governo Bolsonaro e era secretário de Segurança do DF no dia do ataque aos Três Poderes. Ele deve ser questionado sobre suposta omissão no 8 de janeiro e sobre a “minuta do golpe” – documento encontrado pela PF na casa dele. Acompanhe ao vivo.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias