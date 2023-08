Ao tentar abordar suspeitos na zona leste de SP, policial militar morre em acidente com moto

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/08/2023 - 16:17 Compartilhe

Um policial militar morreu após se envolver em um acidente com moto durante uma perseguição policial na noite da sexta-feira, 4, na Avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Melo, na zona leste da capital paulista, de acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) divulgadas neste domingo, 6.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima e seu companheiro realizavam patrulhamento quando dois suspeitos desobedeceram a uma ordem de parada. Em seguida, eles começaram a perseguir os suspeitos.

Ao tentar abordá-los, Leonardo de Souza Pires, de 26 anos, perdeu o controle da moto e bateu contra um poste de iluminação.

“Os indivíduos estavam em alta velocidade, e a vítima, ao tentar ultrapassar uma outra motocicleta, acabou colidindo com a traseira de uma Honda/CB300, perdendo o controle de sua motocicleta, sendo arremessado e batendo seu capacete contra um poste de iluminação”, afirmou a SSP.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e o policial militar foi socorrido ao Hospital Estadual Vila Alpina, mas não resistiu aos ferimentos.

Conforme a SSP, o ocupante da outra motocicleta, de 25 anos, também ficou ferido.

O caso foi registrado como desobediência e homicídio culposo na direção de veículo automotor no 56° Distrito Policial (Vila Alpina). A investigação segue em andamento.

Em nota, a secretaria lamenta a morte do policial militar, que foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Nas redes sociais, o secretário da Segurança Pública do Estado, Guilherme Derrite, também lamentou a perda e prestou solidariedade aos familiares.

“Dia triste para todos nós da segurança pública. Mais um herói que se vai enquanto defendia a sociedade. Que Deus conforte os familiares e amigos”, publicou ele.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias