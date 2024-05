Ao STF, Congresso pede suspensão da desoneração para empresas e municípios

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 17/05/2024 - 13:31 Para compartilhar:

O Congresso Nacional concordou com a suspensão do processo que trata da desoneração da folha de pagamento e pediu a suspensão do artigo que trata do benefício para municípios. O documento foi enviado nesta sexta-feira, 17, ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Na quinta, 16, o ministro Cristiano Zanin pediu um posicionamento do Legislativo sobre um acordo costurado com o Palácio do Planalto para a reoneração da folha de pagamento. Com a resposta do Congresso, a tendência é que o processo seja suspenso por 60 dias.

No mês passado, Zanin derrubou a decisão do Congresso que invalidava o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o tema. A medida causou um princípio de crise entre o Executivo e o Legislativo, contornada nos últimos dias.

Lula e Pacheco negociaram, junto ao Ministério da Fazenda, a reoneração gradual da folha de pagamento. O projeto já foi apresentado no Senado e a votação deve acontecer na próxima semana.

“Manifesta concordância com a suspensão do presente processo pelo prazo de 60 dias, a fim de que seja discutido e deliberado pelas Casas do Congresso Nacional”, afirma o documento.

No documento, a Advocacia-Geral do Senado pede para que Zanin também suspenda a desoneração dos municípios por 60 dias para negociar os termos com o governo federal. A medida é uma das principais demandas dos congressistas e, também, ponto de impasse entre o Executivo e o Legislativo.

Pacheco cobrou de Lula uma solução para o caso e recebeu o sinal verde do petista para negociar um projeto que beneficiasse as prefeituras. Um acordo está em processo de costura entre o presidente do Congresso e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

“Requer a aplicação da modulação de efeitos também para o artigo 4º da Lei nº 14.784/2023 (alíquota sobre a folha de pagamento de determinados municípios), de modo que a decisão cautelar produza efeitos somente ao final do intervalo de 60 (sessenta) dias da data de suspensão do processo, considerando as negociações em curso entre os Poderes Legislativo e Executivo para a construção política de uma solução adequada aos municípios beneficiários”, completa o documento.