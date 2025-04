Ao menos três mortos após queda de teleférico na Itália

Ao menos três pessoas morreram nesta quinta-feira (17) quando um teleférico caiu em uma cidade na região de Nápoles, no sul da Itália, informou a Prefeitura à AFP.

“De acordo com as últimas notícias, há cinco minutos havia três ou quatro mortos e alguns desaparecidos, não está claro”, disse uma autoridade do município de Castellammare di Stabia, onde ocorreu o acidente.

Umberto de Gregorio, presidente da empresa que administra o teleférico, informou que há três mortos, um desaparecido e um ferido, o mesmo número divulgado pela agência de notícias Ansa.

Outros veículos locais relataram quatro mortos e um desaparecido.

O teleférico conecta Castellammare di Stabia com o Monte Faito, um percurso de quase 3 quilômetros e com um desnível de 1 km.

O acidente ocorreu devido à ruptura de um cabo do teleférico, quando uma cabine com 16 passageiros estava perto da cidade e uma segunda estava mais acima, em um penhasco.

Os passageiros da primeira cabine foram resgatados rapidamente, mas o mau tempo e a neblina impediram o acesso rápido à segunda cabine.

Este teleférico foi inaugurado em 1952 e até hoje houve apenas um acidente, em 1960, quando uma cabine caiu e quatro pessoas morreram.

