Ao menos quatro mortos após carro invadir mercado de Natal na Alemanha

Carro invadiu área para pedestres na cidade de Magdeburgo, no leste do país, deixando mortos e mais de 200 feridos, segundo dados mais recentes. Suspeito de atentado é psiquiatra saudita de 50 anos.Um motorista avançou em alta velocidade contra um mercado de Natal na cidade alemã de Magdeburgo, no estado da Saxônia-Anhalt, leste da Alemanha, matando ao menos quatro pessoas e deixando mais de 200 feridas na noite desta sexta-feira (20/12).

O caso aconteceu pouco depois das 19h (15h de Brasília) e está sendo tratado pelas autoridades inicialmente como suspeita de atentado, informaram porta-vozes dos governos municipal e estadual.

O governador da Saxônia-Anhalt, Reiner Erich Haseloff, havia confirmado na noite de ontem duas mortes e falou em 68 feridos. Na manhã de sábado, autoridades informaram que mais duas pessoas haviam morrido em decorrência de ferimentos, segundo o jornal Bild. De acordo com a publicação, o ataque deixou 205 feridos.

O suspeito, um cidadão da Arábia Saudita de 50 anos, foi preso.

O mercado de Natal foi fechado. Socorristas e policiais se dirigiram em grande número ao local.

A bordo de uma BMW escura do tipo SUV, o suspeito teria acelerado em direção à multidão numa via cercada dos dois lados por estandes natalinos. Ele avançou por pelo menos 400 metros antes de fazer a curva em frente a um edifício, enquanto frequentadores do evento fugiam em pânico.

Segundo as emissoras WDR e NDR, o carro seria alugado.

O governador da Saxônia-Anhalt, Reiner Haseloff, afirmou que o suspeito vive na Alemanha desde 2006, tem especialização em psiquiatria e reside em Bernburg, a menos de 50 quilômetros de distância de Magdeburgo.

Mensagens que teriam sido publicadas por suspeito sugerem perfil crítico ao islã

O saudita suspeito de ter atropelado centenas de pessoas deu há alguns dias uma entrevista a um blog americano anti-islã.

Nela, o homem acusou a Alemanha de promover uma "operação secreta" para "perseguir" ex-muçulmanos sauditas e "destruir suas vidas", ao passo em que concedia asilo a sírios jihadistas, relatou a revista.

Taleb A. teria por muitos anos aconselhado mulheres que queriam fugir da Arábia Saudita, e mantinha uma página na internet com informações sobre o sistema de asilo alemão.

Em novembro, ainda segundo a revista, ele postou nas redes sociais que a "Alemanha precisa proteger suas fronteiras contra a imigração ilegal", e acusou a ex-chanceler federal Angela Merkel de perseguir com sua política de refúgio um plano para "islamizar a Europa" – uma tese frequentemente defendida por radicais de ultradireita.

Desde o ano passado, a Alemanha vem endurecendo sua política de migração, tornando-a especialmente restritiva para refugiados. Recentemente, após a queda do ditador sírio Bashar al-Assad, o país suspendeu a concessão de asilo a sírios.

Outro vídeo publicado pelo suspeito é repleto de mensagens desconexas, que sugerem paranoia, como uma afirmação de que a polícia roubaria cartas dele.

Chanceler Scholz se pronuncia

O chanceler federal da Alemanha, Olaf Scholz, se pronunciou sobre o atropelamento em massa.

"As notícias que vêm Magdeburgo sugerem o pior. Meus pensamentos estão com as vítimas e suas famílias. Estamos ao seu lado e ao lado do povo de Magdeburgo. Meus agradecimentos às dedicadas equipes de resgate nessas horas de ansiedade", disse Scholz.

Ele viajará a Magdeburgo neste sábado, quando será realizada uma cerimônia pelas vítimas.

As principais lideranças políticas do país também se pronunciaram, expressando choque e condolências, entre elas o cotado a próximo chanceler federal, o conservador Friederich Merz, e o vice-chanceler federal, Robert Habeck.

A prefeita de Magdeburgo, Simone Borris, anunciou uma cerimônia em memória das vítimas na catedral evangélica da cidade, a ser realizada às 19h de sábado.

Atentado a mercado de Natal em Berlim matou 13 em 2016

O episódio acontece um dia depois do aniversário de oito anos do atentado terrorista ao mercado de Natal de Breitscheidplatz, em Berlim, que deixou 13 mortos. Na noite de quinta-feira, a Igreja Memorial Imperador Guilherme, que fica na praça do atentado, sediou um evento em homenagem às vítimas.

Na noite de 19 de dezembro de 2016, um islamista invadiu o mercado de Natal com um caminhão, roubado de um caminhoneiro que ele matou. Além dos mortos, mais de 60 pessoas ficaram feridas. O terrorista conseguiu fugir, mas foi morto quatro dias depois em uma troca de tiros com a polícia em Milão, na Itália.

ra (dpa, ots)