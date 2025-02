Ao menos dois mortos em bombardeio israelense no sul do Líbano

Pelo menos duas pessoas morreram neste sábado (15) em um bombardeio israelense no sul do Líbano, informou a Agência Nacional de Notícias (NNA), enquanto está em vigor uma frágil trégua entre Israel e o Hezbollah.

O Exército israelense anunciou, ao mesmo tempo, que realizou um bombardeio no sul do Líbano contra um alto comandante da unidade aérea do Hezbollah.

“A agressão que nesta tarde teve como alvo um automóvel na estrada de Jarjuh, na região de Iqlim al Tufah, causou a morte de dois mártires e ferimentos em quatro pessoas”, informou a NNA.

A agência havia indicado anteriormente que “um drone inimigo israelense” atacou um veículo nesse setor.

Por sua vez, o Exército israelense declarou que um “importante terrorista dentro da unidade aérea” do Hezbollah “foi atacado após violar repetidamente os acordos entre Israel e o Líbano nas últimas semanas”.

O cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah entrou em vigor em 27 de novembro, após dois meses de guerra aberta e mais de um ano de hostilidades transfronteiriças.

Segundo o acordo, apenas o Exército libanês e as forças de manutenção da paz da ONU devem se posicionar no sul do Líbano, de onde as forças israelenses devem se retirar em um período de 60 dias, posteriormente estendido até 18 de fevereiro.

Apesar da trégua, Israel continuou realizando ataques no Líbano, e ambas as partes se acusaram repetidamente de violar o acordo.

