Pelo menos nove pessoas morreram em Gaza neste sábado, informaram jornalistas da AFP, depois que combatentes do grupo islâmico Hamas dispararam milhares de foguetes contra Israel, que respondeu com ataques aéreos contra o enclave palestino.

Um jornalista da AFP viu oito corpos no necrotério do hospital Al Shifa, em Gaza, e outro testemunhou o funeral de uma nona pessoa morta em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza.

