Ao menos 8 mortos e 150 sequestrados após ataque no centro da Nigéria

Homens armados mataram pelo menos 8 pessoas e sequestraram cerca de 150 moradores no estado do Níger, no centro da Nigéria, disse um funcionário do governo local nesta segunda-feira (27).

Durante o incidente, ocorrido na noite de sexta-feira, os agressores em motocicleta mataram oito pessoas e “sequestraram cerca de 150 moradores”, disse à AFP o presidente do governo local, Aminu Najume.

Uma fonte das Nações Unidas confirmou o número de vítimas e a agência de ajuda nigeriana mencionou “mais de 100 pessoas raptadas”.

