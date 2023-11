Ao menos 70 mortos em inundações no Quênia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/11/2023 - 8:44 Para compartilhar:

Pelo menos 70 pessoas morreram nas enchentes no Quênia, onde milhares de pessoas também foram forçadas a abandonar as suas casas, declarou neste sábado (25) o presidente William Ruto, qualificando a situação de “emergência”.

O Quênia e os seus países vizinhos, Somália e Etiópia, que acabam de sair da pior seca das últimas quatro décadas, enfrentam agora inundações devastadoras causadas por chuvas ligadas ao fenômeno climático El Niño.

Ruto indicou que o gabinete realizará uma reunião de emergência na segunda-feira para discutir a gestão da crise.

“Infelizmente, perdemos 70 pessoas em todo o Quênia devido a estas chuvas e cerca de 36.160 famílias foram deslocadas até agora”, explicou.

“O Quênia já está encharcado”, disse ele, acrescentando que o Departamento Meteorológico prevê mais chuvas, aumentando o risco de novas inundações.

“Portanto, devemos nos preparar para a situação de emergência que ocorrerá”, disse ele.

Muitas estradas, especialmente no norte do país, foram destruídas, disse o presidente, deixando caminhões que transportavam alimentos, medicamentos e combustível retidos.

Ruto também indicou que o exército foi chamado para transportar suprimentos por via aérea para comunidades isoladas.

O presidente foi amplamente criticado depois de ter dito no mês passado que o país do leste da África não sofreria chuvas do El Niño, apenas chuvas fortes que “não seriam destrutivas”.

