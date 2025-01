Ao menos 70 mortos em explosão de caminhão-tanque na Nigéria

Ao menos 70 pessoas morreram na manhã deste sábado (18) no centro da Nigéria pela explosão de um caminhão-tanque que capotou, e uma multidão se reuniu ao redor dele para coletar combustível, informou a Agência Nacional de Segurança Rodoviária.

“O número de mortos agora subiu para 70”, disse à AFP por telefone Kumar Tsukwam, diretor do Corpo Federal de Segurança Rodoviária (FRSC) no estado de Níger.

No sábado, por volta das 06h00 (horário de Brasília), o caminhão-tanque que transportava 60.000 litros de gasolina se envolveu em um acidente no “cruzamento de Dikko” na rodovia que liga a capital federal, Abuja, à cidade de Kaduna, de acordo com a mesma fonte.

A crise econômica que assola a Nigéria há um ano e meio colocou muitos nigerianos em condições precárias, principalmente devido ao aumento dos preços da gasolina.

Algumas pessoas não hesitam em arriscar suas vidas para recuperar o combustível, cujo preço aumentou cinco vezes em 18 meses.

Em outubro, mais de 170 pessoas morreram da mesma forma no estado de Jigawa, no norte do país mais populoso da África.

abu-fvl/mba/jvb/eg/aa