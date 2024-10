Ao menos 430 mil moradores ainda estão sem luz em São Paulo, diz Enel

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/10/2024 - 14:54 Para compartilhar:

A Enel Distribuição São Paulo informou na manhã desta segunda-feira, 14, que 430 mil clientes seguem afetados pela falta de luz após o temporal da última sexta-feira, 11. Desse total, 280 mil residem na capital.

De acordo com a empresa, as chuvas deixaram 2,1 milhões de moradores sem energia na Grande São Paulo. No início do quarto dia pós-tempestade, a luz havia sido restabelecida para mais de 1,6 milhão de clientes. A empresa não forneceu previsão para recuperação total do fornecimento, mas informou que suas equipes seguem “trabalhando incansavelmente” para recompor a rede.

+ Por que a tempestade em SP foi tão forte e repentina? Especialista explica o fenômeno

Os ventos na capital paulista atingiram mais de 100km/h e sete mortes já foram registradas em decorrência das chuvas intensas. Além disso, a prefeitura de São Paulo apontou mais de 200 chamados para quedas de árvores ou galhos. Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), não há previsão de novos temporais para esse final de semana.