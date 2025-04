Ao menos 4 mortos e mais de 500 feridos em explosão em porto do Irã

Uma potente explosão deixou ao menos quatro mortos e mais de 500 feridos neste sábado (26) em um estratégico porto no sul do Irã, reportaram os meios de comunicação estatais, e as autoridades investigam as causas do ocorrido.

O porto de Shahid Rajaee é crucial para o comércio, pois está próximo à cidade de Bandar Abbas e situa-se ao norte do estreito de Ormuz, por onde passa um quinto da produção mundial de petróleo.

Os meios de comunicação estatais informaram que uma “enorme explosão” atingiu o porto, na província de Hormozgan, a mais de 1.000 quilômetros ao sul da capital Teerã.

“Infelizmente, as equipes de resgate confirmaram que há ao menos quatro mortos”, declarou à televisão estatal Babak Mahmudi, diretor do Crescente Vermelho do Irã.

Antes desse balanço provisório, a televisão estatal havia informado que “516 pessoas ficaram feridas e centenas foram levadas a centros médicos próximos”, citando os serviços de emergência.

O primeiro-vice-presidente, Mohammad Reza Aref, ordenou uma investigação para determinar a causa da explosão e avaliar a extensão dos danos, informou a agência de notícias ISNA.

Imagens da televisão estatal mostraram densas colunas de fumaça sobre a área do porto, onde há numerosos contêineres.

“Quatro equipes de resposta rápida foram enviadas ao local após a explosão”, declarou à televisão estatal Mojtar Salahshur, diretor do Crescente Vermelho de Hormozgan.

Mehrdad Hasanzadeh, chefe da autoridade de gestão de emergências provincial, explicou à emissora nacional que “a causa deste incidente foi a explosão de vários contêineres armazenados na área do cais do porto”.

O escritório de alfândega do porto indicou em um comunicado, divulgado pela televisão estatal, que a causa da explosão foi provavelmente um incêndio iniciado no armazém de materiais perigosos e químicos.

– Uma forte onda expansiva –

A detonação foi tão potente que pôde ser sentida e ouvida a cerca de 50 quilômetros de distância, informou a agência de notícias Fars, e alguns residentes afirmaram que, mesmo longe do porto, foi possível sentir o chão tremer.

“A onda expansiva foi tão forte que a maioria dos edifícios do porto sofreu graves danos”, reportou a agência Tasnim.

O porto de Shahid Rajaee é o terminal de contêineres mais tecnológico do Irã, segundo a agência oficial de notícias IRNA.

A Companhia Nacional Iraniana de Distribuição de Produtos Petrolíferos, de propriedade estatal, declarou em um comunicado, difundido pelos meios de comunicação locais, que “a explosão no porto de Shahid Rajaee não tem relação com refinarias, tanques de combustível, complexos de distribuição nem oleodutos”.

Acrescentou ainda que “as instalações petrolíferas de Bandar Abbas operam atualmente sem interrupções”.

