Ao menos 4 mortos e dezenas de feridos em bombardeio russo a hipermercado na Ucrânia

AFP
25/05/2024 - 16:48

Pelo menos quatro pessoas morreram e cerca de 30 ficaram feridas neste sábado (25) devido a um bombardeio russo que atingiu um hipermercado de material de construção na cidade de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, uma província que enfrenta uma ofensiva terrestre das tropas de Moscou há duas semanas.

O governador provincial, Oleg Synegubov, declarou que “infelizmente, já há quatro mortos” e “38 feridos” após duas bombas russas teleguiadas atingirem o hipermercado.

Duas das vítimas “eram homens que trabalhavam no hipermercado”, afirmou em um vídeo publicado no Telegram.

Uma enorme coluna de fumaça negra saía do edifício destruído, localizado na periferia nordeste da cidade, enquanto os bombeiros tentavam apagar o incêndio causado pelo bombardeio, constatou um jornalista da AFP.

Segundo as autoridades, 10 mil m² estão em chamas, mas os bombeiros estão tentando controlar o fogo.

Ainda com seu uniforme, Lyubov, uma trabalhadora da limpeza no hipermercado, relatou como fugiu do edifício.

– ‘Tudo ficou preto’ –

“Aconteceu de repente. No início, não entendemos, tudo ficou preto e tudo começou a cair sobre nossas cabeças”, declarou.

“Ainda bem que meu telefone ligou, graças à lanterna encontrei uma saída, mas à nossa frente tudo já estava em chamas”, acrescentou.

A rede de hipermercados Epitsentr vende material de construção e para o lar.

“Até o momento, sabemos que mais de 200 pessoas poderiam estar no hipermercado”, indicou no Telegram o presidente Volodimir Zelensky, que condenou um ataque a plena luz do dia contra um alvo “obviamente civil”.

Segundo a agência estatal de notícias russa TASS, que citou uma fonte de segurança, um ataque com mísseis destruiu “um depósito militar e um posto de comando” dentro da loja.

O governador da província de Kharkiv apontou que não havia “contato com parte do pessoal” e que “de acordo com nossas informações, ainda poderia haver clientes no edifício”.

Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, está situada no nordeste do país a apenas uma dúzia de quilômetros da fronteira com a Rússia e sofre bombardeios russos periódicos. Na quinta-feira, esses ataques mataram sete pessoas, segundo as autoridades locais.

– ‘Golpe brutal’ –

Neste sábado, outro ataque atingiu o centro de Kharkiv, causando 14 feridos em uma zona onde havia um correio, um salão de cabeleireiro e uma cafeteria, indicou o prefeito da cidade Igor Terekhov.

O presidente Zelensky visitou Kharkiv na sexta-feira e se reuniu com autoridades para discutir a defesa dos arredores da região.

Neste sábado, ele voltou a instar as potências ocidentais a fornecer “sistemas de defesa antiaérea suficientes” para “evitar esses ataques terroristas”.

“A Rússia desferiu outro golpe brutal na nossa cidade de Kharkiv, um hipermercado de material de construção”, denunciou o presidente no Telegram.

“Apenas pessoas dementes como Putin são capazes de aterrorizar as pessoas de maneira tão infame”, criticou Zelensky, atacando o presidente russo que ordenou a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022.

O ataque ao hipermercado ocorre após a Rússia lançar, em 10 de maio, uma ofensiva terrestre na província de Kharkiv, durante a qual conseguiu conquistar várias localidades e forçar Kiev a enviar reforços para o setor.

No entanto, a Ucrânia afirmou na sexta-feira que conseguiu frear o avanço russo.

– Bombardeios na fronteira –

Rússia e Ucrânia se acusaram mutuamente de ataques na zona fronteiriça neste sábado.

Segundo Moscou, um bombardeio ucraniano em uma cidade na região russa de Belgorod matou duas pessoas e feriu dez.

A Ucrânia afirmou, por sua vez, que a Rússia bombardeou a vila de Kupiansk-Vuzlovyi, um centro ferroviário da região de Kharkiv perto da fronteira, ferindo cinco pessoas, anunciou o escritório do procurador regional em um comunicado.

De acordo com a mesma fonte, dois veículos pegaram fogo: dois carros com dois passageiros e uma ambulância, na qual estavam o motorista, um paramédico e um paciente de 64 anos.

Na mesma província, a Rússia bombardeou o distrito de Kupiansk, causando danos em uma fábrica e em edifícios residenciais, segundo o escritório do procurador.

No leste, na província de Donetsk, um bombardeio matou uma mulher de 40 anos e feriu quatro pessoas, de acordo com o governador provincial Vadym Filashkin.