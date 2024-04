Ao menos 29 rebeldes maoistas mortos em confrontos com as forças de segurança na Índia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/04/2024 - 12:00 Para compartilhar:

Ao menos 29 rebeldes maoistas morreram em confrontos com as forças de segurança no leste da Índia, informou a polícia nesta terça-feira (16).

Os guerrilheiros morreram em uma área remota do estado de Chhattisgarh, onde este ano ocorreram várias operações contra os rebeldes que estão em uma insurreição desde 1967.

Todos os rebeldes morreram na área de Kanker, ao sul da capital do estado, Raipur, e o chefe da polícia distrital I.K. Elesela disse à AFP que membros paramilitares das Forças de Segurança de Fronteira (BSF) participaram da operação.

Dezenas de insurgentes maoistas morreram na Índia desde o início do ano, segundo números da polícia, a maioria no estado de Chhattisgarh.

A Índia mobilizou dezenas de milhares de soldados para lutar contra os maoistas em uma área conhecida como “Corredor Vermelho”, uma faixa que passa por estados do centro, sul e leste do país, e conseguiu reduzir o território onde opera a insurreição.

O dispositivo de segurança foi ampliado às vésperas das eleições gerais que começam na sexta-feira e que se estenderão por seis semanas.

A guerrilha naxalita afirma que luta pelos moradores das áreas rurais e pelos marginalizados. Seus redutos ficam em regiões nas quais grande parte da população vive na pobreza, sem acesso aos serviços básicos.

