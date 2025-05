Ao menos 29 mortos em bombardeios israelenses em Gaza, segundo a Defesa Civil

A Defesa Civil da Faixa de Gaza informou, nesta sexta-feira(2), que 29 pessoas morreram em bombardeios israelenses no território palestino, devastado pela guerra e submetido a um bloqueio total por parte de Israel há dois meses.

Segundo Mohammed al Mughayir, um responsável da Defesa Civil de Gaza, 20 pessoas morreram em bombardeios israelenses desde o amanhecer: seis em Beit Lahia, no norte da Faixa; nove no campo de refugiados de Al Bureij, no centro; três perto de Khan Yunis, no sul, e dois em um bairro do oeste de Cidade de Gaza, no norte do território.

Mais tarde, a Defesa Civil anunciou outras nove mortes: seis na Cidade de Gaza e três perto de Khan Yunis.

O Exército israelense retomou sua ofensiva aérea e terrestre na Faixa de Gaza em 18 de março, encerrando dois meses de trégua com o Hamas no marco desta guerra, desencadeada por um ataque do movimento islamista palestino no sul de Israel em 7 de outubro de 2023.

Do lado israelense, 1.218 pessoas morreram neste ataque, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais.

Nesse dia, os islamistas sequestraram 251 pessoas, das quais 58 continuam cativas em Gaza. Destas, 34 estariam mortas, segundo o Exército israelense.

Em resposta, Israel lançou uma campanha militar na Faixa que tirou a vida de ao menos 52.418 pessoas, civis em sua maioria, segundo números do Ministério da Saúde de Gaza, território governado por Hamas, que a ONU considera confiáveis.

