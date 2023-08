Ao menos 26 soldados sírios morrem em ataque do EI, diz ONG

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/08/2023 - 11:03 Compartilhe

Pelo menos 26 soldados do governo sírio morreram em um ataque contra um ônibus militar no leste do país atribuído ao grupo Estado Islâmico (EI), informou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH) nesta sexta-feira (11).

“Os combatentes do EI atacaram um ônibus do Exército no deserto”, na província de Deir Ezor, causando a morte de “23 soldados e ferindo 11”, disse o diretor do OSDH, Abdel Rahman.

O OSDH acrescentou que “dezenas” de soldados estão desaparecidos.

O EI intensificou seus ataques nos últimos meses na Síria, especialmente nessas zonas desérticas do leste e do norte do país, nas quais recuou após seu declínio.

O grupo perdeu seu último reduto na Síria em 2019, mas mantém outros no vasto deserto do país, onde lança emboscadas e ataques relâmpago.

Nas últimas semanas, o grupo jihadista tem aumentado suas operações no norte e o nordeste da Síria. Este foi o terceiro ataque de grande envergadura desde o início de agosto.

Uma fonte militar síria, citada pela agência de notícias Sana, disse que “um grupo terrorista atacou um veículo militar na noite de quinta-feira no sudeste de Deir Ezzor”, causando mortos e feridos entre os soldados.

O diretor da OSDH lembrou que este não é apenas o terceiro ataque do EI contra o Exército sírio desde o início de agosto, mas também o mais sangrento deles.

Quatro líderes do EI foram mortos desde 2019. No início deste mês, a organização fundamentalista islâmica anunciou a morte de seu último líder e nomeou um sucessor.

Após controlar um vasto território na Síria e no Iraque, o EI foi derrotado pelos exércitos sírio e iraquiano, junto com uma coalizão internacional, mas desde 2019 continua realizando ataques esporádicos.

A guerra na Síria já deixou mais de 500.000 mortos e milhões de deslocados desde 2011.

